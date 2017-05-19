Мингарелли напомнил Парубию о необходимости обновления состава ЦИК

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Украине важно быстро прогрессировать в области реформирования избирательного законодательства, заявил посол ЕС в Украине.

В ЕС ждут обновления состава украинской ЦИК Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли обратил внимание председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия на необходимость скорейшего реформирования избирательной системы и обновления состава Центральной избирательной комиссии ().

"В основе открытой демократии лежит открытый избирательный процесс, который, наверное, является самой важной основной, столпом доступа общественности к системе государственного управления. И, безусловно, Украине необходимо еще долго внедрять процесс реформирования избирательного законодательства и обновления Центральной избирательной комиссии", - заявил дипломат в ходе открытия Глобальной конференции открытости органов государственной власти в Киеве.

"Я знаю, господин Парубий, что для Вас это не сюрприз, но для нас действительно очень важно, чтобы вы (Украина – ИФ) быстро прогрессировали в этих двух важных направлениях", - добавил он.

Напомним, что семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, но состав комиссии не обновлен до сих пор.

В июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии. Однако в октябре председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что они не находят поддержки в парламенте.

Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".

Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".