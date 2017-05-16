Место Артеменко в Раде займет бизнесвумен из Донецка

Валерия Заружко является руководящим партнёром агенства недвижимости "007".

По словам Ляшко, Заружко занимается вопросами беженцев

В связи с лишением Андрея Артеменко депутатских полномочий его место в Верховной раде займет 28-й номер избирательного списка Радикальной партии Олега Ляшка - бизнесвумен из Донецка Валерия Заружко.

Согласно данным ЦИК, Заружко является руководящим партнёром агенства недвижимости "007". По словам главы "Радикальной партии" Олега Ляшко, Заружко будет как и ранее заниматься "помощью беженцам и переселенцам, поддержкой детей из многодетных семей".

Напомним, 16 мая Верховна Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменка, прошедшего в парламент по спискам Радикальной партии. В феврале 2017 года газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал Майклу Флинну (бывшему советнику президента Дональда Трампа) план нормализации отношений между Украиной и Россией: план предусматривал вывод российских войск из Донбасса и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Радикальная партия исключила депутата из фракции, а 29 апреля 2017 президент Пётр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменка.