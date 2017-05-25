Мэр Днепра заявил о готовности выйти из партии "Укроп"

Филатов выдвинул ультиматум политсовету партии.

Филатов поставил ультиматум "Укропу" 1stvc.net Мэр Днепра Борис Филатов готов выйти из партии "Укроп", если политсовет не выполнит его ультиматума, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

В частности, Филатов потребовал "привести в чувство" члена комиссии партийного контроля "Укроп", народным депутатом Виталием Куприем (внефракционный).

"Мое терпение лопнуло. Или политсовет "Укропа" приведёт в чувство трусливое и лживое животное по кличке Куприй или мне придётся распрощаться с партией. Я не собираюсь сидеть за одним столом с подонком, крышующим незаконных застройщиков Каснеров и поливающим меня грязью за деньги в телевизоре. Да, это ультиматум. Настоятельно жду официальной реакции и назначения заседания политсовета", - заявил Филатов.