Луценко выступает в Раде с отчетом о проделанной работе: онлайн-трансляция

После выступления народные депутаты Украины смогут задать вопросы Генеральному прокурору.

Луценуо ответит в Раде на вопросы депутатов Василий Артюшенко, ZN.UA выступает в Верховной Раде с отчетом о продленной работе в среду, 24 мая.

Выступление Луценко запланировано на 12:30. Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержал 241 народный депутат.

"Полчаса будет выступление, потом будут вопросы от фракций, от депутатов вопросы, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы", - отметил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ранее сам Юрий Луценко сообщил о своей готовности выступить с докладом в ближайшую среду.