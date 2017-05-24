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Луценко выступает в Раде с отчетом о проделанной работе: онлайн-трансляция

24 мая в 12:35

После выступления народные депутаты Украины смогут задать вопросы Генеральному прокурору.

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Луценуо ответит в Раде на вопросы депутатов
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает в Верховной Раде с отчетом о продленной работе в среду, 24 мая.

Выступление Луценко запланировано на 12:30. Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержал 241 народный депутат.

"Полчаса будет выступление, потом будут вопросы от фракций, от депутатов вопросы, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы", - отметил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ранее сам Юрий Луценко сообщил о своей готовности выступить с докладом в ближайшую среду.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луценко Рада депутат прокурор
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