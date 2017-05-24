Луценко назвал свое главное достижение за год работы на посту генпрокурора

Год назад Юрий Луценко был назначен генеральным прокурором, а президент "развязал ему руки". Сегодня он отчитывается в Верховной Раде.

Стало известно главное достижение Луценко за год работы с развязанными руками Василий Артюшенко, ZN.UA

Генпрокурор Юрий Луценко назвал самым большим своим достижением начало суда над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Самым большим своим достижением за год работы в должности генерального прокурора я считают завершение следствия и начало судебного процесса Януковичем, который обвиняется в государственной измене украинскому народу", - сказал Луценко во время отчета в Верховной Раде.

12 мая 2016 года Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко генпрокурором. За проголосовали 264 депутата. После этого президент подписал указ о назначении, а сам Луценко принял присягу в зале парламента. Утром Верховная Рада приняла закон, который позволяет Юрию Луценко, у которого нет юридического образования и прокурорского опыта работы, возглавить ГПУ. Затем этот закон оперативно напечатала газета "Голос Украины".

13 мая президент Украины Петр Порошенко представил нового генпрокурора Юрия Луценко коллективу Генеральной прокуратуры Украины. "У вас развязаны руки - дайте результат. Это касается Майдана, Одессы, преступлений бывшей власти", - заявил глава государства, обращаясь к Луценко.