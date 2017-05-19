Консультации по новому составу ЦИК находятся на заключительном этапе – Парубий

Состав ЦИК должен был обновлен еще три года назад. Фракции продолжают дискутировать.
"Я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее политические консультации завершились, чтобы мы в ближайшие недели смогли внести в повестку дня вопрос нового состава Центральной избирательной комиссии и проголосовать, хотя тут в большей степени вопрос зависит от позиции политических фракций парламента", - сказал Парубий журналистам.
При этом он отметил, что политические консультации, касающиеся кандидатур в состав ЦИК, находятся на заключительном этапе.
Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".
Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA