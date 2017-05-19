Консультации по новому составу ЦИК находятся на заключительном этапе – Парубий

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Состав ЦИК должен был обновлен еще три года назад. Фракции продолжают дискутировать.

Парубий пообещал обновить ЦИК Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер парламента Андрей Парубий убежден, что Верховная Рада вскоре обновит состав

"Я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее политические консультации завершились, чтобы мы в ближайшие недели смогли внести в повестку дня вопрос нового состава Центральной избирательной комиссии и проголосовать, хотя тут в большей степени вопрос зависит от позиции политических фракций парламента", - сказал Парубий журналистам.

При этом он отметил, что политические консультации, касающиеся кандидатур в состав ЦИК, находятся на заключительном этапе.

Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".

Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".