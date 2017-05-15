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Глава фракции БПП искренне верит в скорое обновление состава ЦИК

15 мая в 12:59

Всех членов ЦИК необходимо было уволить еще три года назад. В президентской фракции продолжают верить, что это случиться.

Артур Герасимов
Стало известно, во что верит Артур Герасимов
prportal.com.ua
По вопросу обновления состава Центральной избирательной комиссии ведутся серьезные консультации, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Касательно вашего вопроса о ЦИК. Я могу подтвердить, что сейчас идут очень серьезные консультации, и я искренне верю, что в ближайшее время мы выйдем на решение", - сказал он на брифинге.

Напомним, что семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, но состав комиссии не обновлен до сих пор.

Про ЦИК на 6-й минуте:

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Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".

Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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