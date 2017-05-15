Глава фракции БПП искренне верит в скорое обновление состава ЦИК

Всех членов ЦИК необходимо было уволить еще три года назад. В президентской фракции продолжают верить, что это случиться.

Стало известно, во что верит Артур Герасимов prportal.com.ua

По вопросу обновления состававедутся серьезные консультации, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Касательно вашего вопроса о ЦИК. Я могу подтвердить, что сейчас идут очень серьезные консультации, и я искренне верю, что в ближайшее время мы выйдем на решение", - сказал он на брифинге.

Напомним, что семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, но состав комиссии не обновлен до сих пор.

Про ЦИК на 6-й минуте:

Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".

Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".