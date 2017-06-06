Конституционный суд возглавил старший по возрасту судья Кривенко

Юрий Баулин сложил полномочия главы КСУ в связи с истечением трехлетнего срока полномочий. Нового главу избрать пока не удалось.

В Конституционном суде идет ротация по старшинству fdlx.com

Судья Виктор Кривенко как старший по возрасту приступил к исполнению обязанностей главы

"В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 149 со значком 1 Конституции Украины, 3 июня Юрий Баулин прекратил полномочия судьи Конституционного суда Украины в связи с завершением срока полномочий", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КСУ.

При этом в пресс-службе указали: "4 июня, в соответствии со ст. 22 закона "О Конституционном суде Украины" судья Виктор Кривенко приступил к исполнению обязанностей главы суда как самый старший по возрасту судья".

Баулин был избран председателем КСУ по результатам тайного голосования 18 марта 2014 года. В феврале 2008 года назначен судьей КСУ, а в ноябре 2011 года избран зампредседателя КС.

Трехлетний срок его полномочий на посту председателя КСУ истек 18 марта 2017 года, после чего Баулин продолжал исполнять обязанности главы суда как старший по возрасту.

Как сообщалось, на закрытом заседании 18 мая судьи КСУ так и не смогли избрать нового председателя суда. Им также не удалось освободить от занимаемых должностей главу КСУ Юрия Баулина и судью КСУ Сергея Вдовиченко, которые написали заявления об отставке.

Виктор Кривенко родился 6 августа 1955 года в с. Мотыжин Макаровского района Киевской области.