Конгрессмены в США не поддержат сокращение финпомощи Украине – сенатор

Сенатор Джин Шахин уверяет, что Украину поддерживают и демократы, и республиканцы.

Украина пользуется поддержкой в конгрессе США svit24.net

Конгресс США не поддержит планы администрации президента Соединенных штатов Дональда Трампа по сокращению финансовой помощи Украине , считает сенатор Джин Шахин.

"Я думаю, что Конгресс не поддержит предложение администрации Трампа сократить предоставление финансовой помощи Украине", - заявила Шахин, сообщает "Голос Америки".

По ее словам, Украина пользуется поддержкой республиканцев и демократов в Палате представителей. Кроме того, существует очень сильная поддержка Украины в Сенате США.

Ранее сообщалось, что Белый дом предлагает исключить из бюджета США расходы на оказание безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых и Украина. Помощь предлагают заменить на предоставление кредитов на закупку американского военного оборудования.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Подробнее об американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".