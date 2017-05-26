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Конгрессмены в США не поддержат сокращение финпомощи Украине – сенатор

26 мая в 08:05

Сенатор Джин Шахин уверяет, что Украину поддерживают и демократы, и республиканцы.

Украина США флаги
Украина пользуется поддержкой в конгрессе США
svit24.net
Конгресс США не поддержит планы администрации президента Соединенных штатов Дональда Трампа по сокращению финансовой помощи Украине, считает сенатор Джин Шахин.

"Я думаю, что Конгресс не поддержит предложение администрации Трампа сократить предоставление финансовой помощи Украине", - заявила Шахин, сообщает "Голос Америки".

По ее словам, Украина пользуется поддержкой республиканцев и демократов в Палате представителей. Кроме того, существует очень сильная поддержка Украины в Сенате США.

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Ранее сообщалось, что Белый дом предлагает исключить из бюджета США расходы на оказание безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых и Украина. Помощь предлагают заменить на предоставление кредитов на закупку американского военного оборудования.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Подробнее об американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Голос Америки (русская служба)
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Тэги Украина помощь США военный поддержка конгресс
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