Климкин информирует Францию и Германию о дестабилизации Россией ситуации в Донбассе

Действия РФ привели к реальному ухудшению ситуации на Востоке Украины.

Климкин регулярно контактирует с французскими и немецкими друзьями Украины по "нормандскому формату" tvc.ru

Министр иностранных дел Украиныпостоянно информирует Германию и Францию о сознательной дестабилизации российской стороной ситуации в Донбассе.

Как сообщает "УНИАН", соответствующее заявление министр сделал на совместной пресс-конференции с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

"Сегодня мы особо остановились на том, какова ситуация на Донбассе. Мы имеем реальное ухудшение ситуации с большим количеством обстрелов, и у нас много раненых. Таким образом, Россия сейчас сознательно дестабилизирует ситуацию", – подчеркнул Климкин.

"Я нахожусь в постоянном контакте и с моими коллегами. Я имею в виду именно французских и немецких друзей по "нормандскому формату ". Вчера вечером я имел детальную беседу с министром иностранных дел Франции для того, чтобы перебить эту сознательную эскалацию ситуации со стороны России", – указал глава МИД.

По его словам, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы вернуть ситуацию к меньшей эскалации в сфере безопасности и к возможности достичь прогресса в освобождении заложников.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что встреча украинского президента Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в "нормандском формате" состоится этим летом.