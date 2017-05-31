Кабмин сегодня рассмотрит концепцию реформы госконтроля охраны окружающей среды

Правительство также рассмотрит выделение средств семьям погибших в АТО.

Кабмин сегодня займется охраной окружающей среды Василий Артюшенко, ZN.UA Кабинет министров Украины на заседании 31 мая рассмотрит концепцию реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, и выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших, и лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции.

Согласно повестке дня, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представит министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Кабмин планирует утвердить план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2017 год.

Правительство намерено утвердить план мер по подготовке и празднованию 21-й годовщины Конституции Украины.

Планируется принятие порядка разработки и утверждения профессиональных стандартов.

Кабмин намерен утвердить план мер по реализации концепции создания национальной системы идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на 2017 год.

Кроме того, правительство планирует выделить средства для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в системе теплоснабжения государственного предприятия "Международный детский центр "Артек".

Кабмин намерен утвердить финансовые планы государственных предприятий "Морской торговый порт "Южный" и "Измаильский морской торговый порт" на 2017 год.

Правительство планирует утвердить критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по оценке соответствия требованиям технических регламентов и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного контроля Министерством экономического развития и торговли.

Кабмин также планирует утвердить технические регламенты энергетической маркировки бытовых барабанных сушильных машин и пылесосов.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Напомним, Олега Кирилюка и Николая Фощия повторно назначили руководителями Госгеонедра. Соответствующие распоряжения №342-р, №343-р, №344-р и №345-р от 24 мая - об отмене распоряжений Кабинета министров Украины от 18 мая 2017 и повторное назначение от 24 мая 2017 обнародованы на портале Кабмина.