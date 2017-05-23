Геращенко выступила за запрет в Украине сайтов ОРДЛО

Информационные ресурсы боевиков до сих свободно работают в Украине.

Первый вице-спикер Рады призвала запретить в Украине сайты боевиков Digital Report

Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть вопрос введения в Украине запрета на доступ пользователей к информационным ресурсам, подконтрольным боевикам "ЛНР" и "ДНР", считает Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика… У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются", – цитируют "Українські новини" заявление Геращенко на конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".

"Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах… Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО и профильному министерству", – указала она.

Геращенко также отметила, что кроме информационной политики для реинтеграции оккупированных территорий крайне важны вопросы безопасности и гуманитарной политики.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассников". Запрет будет действовать в течение трех лет.