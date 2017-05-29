Чубаров спрогнозировал сроки деоккупации Крыма

Глава Меджлиса рассчитывает на восстановления украинского суверенитета на полуострове дипломатическим путем.

Глава Меджлиса напомнил о праве крымских татар на самоопределение e.kryzhanivsky / Depositphotos

Украинский суверенитет вбудет восстановлен гораздо раньше, чем рассчитывает Россия, заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа рефат Чубаров.

"Я всегда и очень уверенно говорю: это произойдет гораздо раньше, чем этого хотели бы в Кремле... Это будет при нашей жизни. Мы вернемся в Крым – иначе и быть не может", – заявил политик в интервью изданию "Апостроф", опубликованном в воскресенье, 28 мая.

При этом Чубаров подчеркнул, что деоккупация полуострова будет осуществлена с помощью дипломатических инструментов в ходе многосторонних международных переговоров.

"Я вижу возвращение Крыма в результате не военных, а дипломатических действий. Но понимаю и то, что участие в будущей судьбе Крыма примет ряд мощных игроков.... Это США, Европейский союз, Турция, Украина, Россия. Грузия, Румыния, Болгария. А почему нет? Это черноморские страны", – пояснил он, добавив, что к переговорам, скорее всего, также будут привлечены Евросоюз и НАТО.

Глава Меджлиса упомянул право народов на самоопределение, назвав его мощным инструментом в руках Украины.

"Только в распоряжении Украины есть этот мощнейший рычаг – право коренного народа на самоопределение. Ни у кого больше. И поэтому мы должны быть готовы к таким переговорам. В нашем арсенале должно быть одобренное собственное украинское право, нормы украинского законодательства. И поэтому мы говорим о внесении изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы говорим о принятии законов, которые определили бы статус крымскотатарского народа в Украине, о законе по поводу коренных народов в нашем государств", - отметил Чубаров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил готовность поддержать внесение изменений в Конституцию о создании национальной автономии крымских татар.

Конституционная комиссия по его поручению приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений и изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. По его словам, является первыми шагами в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

В июле 2015 года глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "БПП" Рефат Чубаров в интервью ZN.UA заявил, что оккупация Крыма Россией во многом была предопределена тогда, когда Украина открыто пренебрегла правами коренного народа Крыма – крымских татар.