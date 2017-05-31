Задолженность населения за услуги ЖКХ в апреле сократилась на 13,3% – Госстат

Самый высокий уровень оплаты услуг наблюдался в Кировоградской области.

Долги населения за услуги ЖКХ по-прежнему исчисляются в миллиардах zn.ua Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2017 года сократилась по отношению к марту на 13,3% и составила 18,793 млрд грн, согласно данным Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в целом в апреле 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,588 млрд грн, что, с учетом погашения долгов по предыдущим периодам, составило 117,7% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в апреле-2017 зафиксирован в Кировоградской (430,2% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Винницкой (274,7%) областях, самый низкий – в Сумской (37,3%) и Ивано-Франковской (38,8%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в апреле-2017 сократились на 304,3 грн (или на 29,3%) по сравнению с мартом – до 734,7 грн.

В январе-апреле 2017 года с населением заключено 14,8 тыс договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 80,2 млн грн.

Напомним, что в 2016 году общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".