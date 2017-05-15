За рубежом заблокировали $ 258 млн чиновников Януковича

Активы заблокированы в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

Часть средств чиновников Януковича заблокирована Кадр/YouTube

На сегодняшний деньна сумму $ 107,19 млн, € 15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков (около $ 258,6 млн), сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

"Следует отметить, что в целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $ 107,19 млн, € 15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - говорится в сообщении.

Госфинмониторингом установлено, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, были сделаны "псевдо инвестиции" в Украине на общую сумму более $ 1,3 млрд.

В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в сумме ,15 млрд использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства - более $ 200 млн размещены на депозитных счетах в отечественных банках.

Ранее сообщалось, что средства, конфискованные у компаний окружения экс-президента Виктора Януковича в "Ощадбанке", будут направлены на цели, которые согласует парламентская коалиция во время консультаций.