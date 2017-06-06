Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%

На 2019 год ВБ прогнозирует рост ВВП до 4%.

ВБ уверен в экономическом будущем Украине newsukraine.com.ua

Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, в 2019 году – с 3% до 4% по сравнению со своими предыдущими оценками , данными в январе.

"В Украине усилия правительства по стабилизации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, и очень хороший урожай привели к отчетливому росту в 2016 году в 2,3% после совокупного падения на 15,8% в 2014-15 гг. в результате геополитической напряженности с Россией", – отмечается в отчете ВБ "Глобальные экономические перспективы "Хрупкое восстановление".

Банк указывает, что улучшил оценку роста украинской экономики в 2016 году с 1% до 2,3%, сохранив прогноз на текущий год на уровне 2%.

ВБ в отчете указал, что в целом валюты стран-сырьевых экспортеров, к которым он отнес и Украину, укрепились, инфляция отступила. Цены на сырьевые товары стабилизировались, а доверие выросло, что позволило смягчить монетарную политику, поясняет банк, указывая в качестве примера и Украину.

Среди факторов, сдерживающих рост в таких странах, как Украина, Казахстан, Бразилия, Россия, ВБ называет сильно ухудшившиеся балансы домашних хозяйств. Банк также указал на транспортную блокаду неконтролируемых территорий на Донбассе, которая уже привела к ухудшению промышленного производства.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на этот год на уровне 2%, но повысил прогнозный уровень инфляции - с 8,5% до 10%.

Напомним, что Кабмин ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.