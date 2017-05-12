Вкладчикам "Финбанка" стали выплачивать деньги

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Бывшие клиенты банка должны обратиться в отделение банка-агента.

Вкладчики "Финбанка" могут получить деньги обратно Фонд гарантирования вкладов физических лиц стал выплачивать деньги вкладчикам ликвидируемого " Финбанка ", сообщается на сайте фонда.

Для получения возмещения они могут обращаться в отделения любого из банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, включая "Ощадбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.