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Вкладчикам "Финбанка" стали выплачивать деньги

12 мая в 20:04
Бывшие клиенты банка должны обратиться в отделение банка-агента.  
Финбанк
Вкладчики "Финбанка" могут получить деньги обратно
Фонд гарантирования вкладов физических лиц стал выплачивать деньги вкладчикам ликвидируемого "Финбанка", сообщается на сайте фонда. 
 
Для получения возмещения они могут обращаться в отделения любого из банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, включая "Ощадбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".
 
Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.
 
 
Национальный банк Украины 27 апреля решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк"по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится в сообщении регулятора. 

Центробанк уточняет, что 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс грн.

По материалам: ZN.UA
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