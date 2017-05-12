В первом квартале в Украине закрылось 321 отделение банков

Количество работников банков уменьшилось на 3,4 тыс человек.
По итогам первого квартала в Украине работают 3,8 тыс подразделений госбанков, 2,2 тыс – "Приватбанка", 2,1 тыс - иностранных и 1,8 тыс – частных банков.
Кроме того, в первом квартале банки продолжили сокращать численность работников, которая по сравнению с началом года уменьшилась на 3,4 тыс человек – до 136,7 тыс.
На конец квартала 38,7 тыс человек работают в государственных банках, 25,3 тыс – в "Приватбанке", 46 тыс – в иностранных банках, 26,7 тыс – в частных.
В Нацбанке отметили, что при незначительном сокращении количества банкоматов в первом квартале динамично развивается сеть платежных терминалов, количество которых выросло на 16,2% - до рекордных 255 тыс.
Напомним, Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%.
НБУ считает, что 21 банк из 60 крупнейших нуждается в докапитализации.ZN.UA