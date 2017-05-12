В первом квартале в Украине закрылось 321 отделение банков

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Количество работников банков уменьшилось на 3,4 тыс человек.

У банков всеобъемлющая оптимизация Нацбанк Украины / Flickr

В первом кварталесократили количество структурных подразделений на 321 - до 10 тысяч. Согласно данным Нацбанка, государственные банки сократили сеть на 115 подразделений, иностранные – на 91, частные украинские банки - на 115 в результате выведения банков с рынка.

По итогам первого квартала в Украине работают 3,8 тыс подразделений госбанков, 2,2 тыс – "Приватбанка", 2,1 тыс - иностранных и 1,8 тыс – частных банков.



Кроме того, в первом квартале банки продолжили сокращать численность работников, которая по сравнению с началом года уменьшилась на 3,4 тыс человек – до 136,7 тыс.



На конец квартала 38,7 тыс человек работают в государственных банках, 25,3 тыс – в "Приватбанке", 46 тыс – в иностранных банках, 26,7 тыс – в частных.

В Нацбанке отметили, что при незначительном сокращении количества банкоматов в первом квартале динамично развивается сеть платежных терминалов, количество которых выросло на 16,2% - до рекордных 255 тыс.

Напомним, Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%.

НБУ считает, что 21 банк из 60 крупнейших нуждается в докапитализации.