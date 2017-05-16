В Mail.Ru Group не собираются корректировать свои финансовые планы после запрета на работу в Украине

Руководство компании считает решение Украины о санкциях "политически мотивированным".

Владельцы "ВКонтакте" отреагировали на решение Украины о запрете российских соцсетей

В Компании Mail.Ru Group отреагировали на указ президентаоб ограничении в Украине работы российских интернет-сервисов и соцсетей, назвав его "политически мотивированным".

Как отмечается в пресс-релизе компании, в первой половине сегодняшнего специалисты наблюдали "драматический рост трафика" социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru.

"Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих свіязей", - говорится в сообщении.

В компании также утверждают, что никогда не участвовали в политике и "не нарушили ни один закон Украины".

"Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", – говорится в пресс-релизе.

"Наших сотрудников, партнеров и клиентов на территории Украины мы хотим заверить, что все обязательства Mail.Ru Group будут исполняться перед ними в полном объеме. Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", – утверждают в компании.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".