Украинскую авиакомпанию внесли в "черный список" ЕС

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Авиалинии компании "Урга" не соответствуют международным стандартам безопасности.

Авиакомпании «Урга» запретили летать в Европе ZN.UA Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий).

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, компания внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Отмечается, что после обновления "черного списка" 181 авиакомпании запрещены полеты в ЕС.

Авиакомпания "Урга" основана в 1993 году. С декабря 1994 включена в список официальных перевозчиков ООН. Обеспечивает услуги авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов в миссиях ООН. Флот авиакомпании включает 17 воздушных судов.

"Урга" в 2016 году увеличила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 27,088 млн грн.

Напомним, что госпредприятие "Антонов" выиграло в турецком суде судебную тяжбу с Главным управлением аэропортов Турции по инциденту со столкнувшимся при взлете со стаей птиц в аэропорту Анкары в марте 2008 года украинским грузовым Ан-124-100 "Руслан".