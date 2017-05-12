"Антонов" выиграл суд у авиавластей Турции на $ 1 млн

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Деньги поступили на счет предприятия.

«Антонов» отстоял свою репутацию ГП "Антонов" Госпредприятие "Антонов" выиграло в турецком суде судебную тяжбу с Главным управлением аэропортов Турции по инциденту со столкнувшимся при взлете со стаей птиц в аэропорту Анкары в марте 2008 года украинским грузовым Ан-124-100 "Руслан".

Сообщается, что решением 14-го Хозяйственного суда I инстанции города Анкары предприятие получило $ 1 млн компенсации за несоблюдение турецким аэропортом норм ICAO в части безопасности полетов.

"Суд постановил, что турецкая сторона в нарушение законодательства и норм ICAO не приняла в аэропорту всех возможных мер орнитологической безопасности, вследствие чего возникла аварийная ситуация. Ссылки ответчиков на форс-мажор суд также отклонил", - прокомментировали в юридической компании "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы "Антонова".

Отмечается, что дополнительно ответчиком по делу оплачены в полном объеме услуги юристов и экспертов, привлеченных госпредприятием.

"Решение суда города Анкары, полученное в пользу ГП "Антонов" еще в 2012 году, неоднократно оспаривалось турецкой стороной. По итогам многолетнего судебного разбирательства, в мае 2017 года ГП "Антонов" получило полную денежную компенсацию на свой банковский счет", - уточняют в компании.

Грузовой Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова", являющейся авиатранспортным подразделением ГП "Антонов", в марте 2008 года при взлете в аэропорту Анкары столкнулся со стаей птиц, вследствие чего воздушное судно получило повреждения, экипаж и груз не пострадали. В 2009 году украинское предприятие подало иск в турецкий суд о компенсации ущерба.

Ранее сообщалось, что ГП "Антонов" нуждается в более чем $ 700 млн для расширения производства самолетов.

Также сообщалось, что "Антонов" готовит обжалование на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании почти 72,5 млн грн неустойки в пользу министерства обороны РФ.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широког.