Украинский экспорт в страны ЕС в первом квартале нынешнего года вырос почти на 25%

Помимо европейских стран, импорт из Украины активно наращивают Индия, Россия, Турция, Иран, Египет, США и Израиль.
Автор указывает, что помимо стран ЕС, в группу торговых партнеров, наращивающих импорт украинских товаров, вошли также: Индия (на 353,8 млн долл.), Россия (на 284,6 млн.), Турция (на 177,7 млн), Иран (на 146,2 млн), Египет (на 136,0 млн), США (на 125,4 млн) и Израиль (на 106,1 млн).
Ранее сообщалось, что по данным официальной статистики, украинский аграрный экспорт в течение января-марта текущего года увеличился на 38,6% и составил $ 4,56 млрд, что на $ 1,26 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подробнее о достижениях и проблемах украинских экспортеров читайте в статье Юлии Самаевой "Дойти до полки. Почему 28-процентный рост экспорта — очень скромный показатель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA