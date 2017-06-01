Украина сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года – проект Энергостратегии

Нет документальных подтверждений продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Маловероятно сохранение транзита российского газа после 2019 года gazprom.ru

Уверенности в том, что Россия продолжитчерез газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года на сегодняшний день нет, констатируется в проекте "Энергетической стратегии Украины до 2035 года".

"Существует большая вероятность, что до 2019 года включительно объем транзита российского газа сохранится в диапазоне 50-80 млрд куб. м. Вместе с тем, на данный момент нет документальных подтверждений относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года", - говорится в документе.

Авторы документа напоминают, что Россия постепенно реализует проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу (расширение "Северного потока", увеличение доступа к мощностям OPAL, строительство "Турецкого потока").

"Обновленный Меморандум между Украиной и ЕС о взаимопонимании при сотрудничестве в энергетической отрасли от 24 ноября 2016 года закрепляет стратегическую роль Украины как страны-транзитера, однако, в целом, стратегия ЕС уже не ориентирована на потенциал Украины, как наиболее важного энергокоммуникационного звена на востоке, поскольку интересы отдельных, более влиятельных стран-членов берут верх над совместно определенными приоритетами", - указано в проекте Энергостратегии.

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок центральной Европы.

В проекте Энергостратегии также отмечено, что Украина ставит перед собой цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. Этой цели планируется достигнуть путем переговорного процесса в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ.

Сообщалось, что "Газпром" продолжит транзитные поставки газа в Европу через территорию Украины и после того, как в 2020 году истечет срок действия договора о транзите, но объемы при этом значительно сократятся.

Напомним, что 24 апреля европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) подписали договор с "Газпромом", согласно которому профинансируют "Северный поток- 2" в объеме 50% от его стоимости.

Также сообщалось, что в мае "Газпром" начал прокладывать первую из двух нитей газопровода "Турецкий поток".