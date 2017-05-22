Украина присоединилась к глобальному реестру бенефициаров

Создание такого реестра будет способствовать борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией продолжается Министерство юстиции Украины, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"Реализация этого документа обеспечит передачу данных о реальных собственниках украинского бизнеса, которая размещена в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, к глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", - говорится в сообщении.

"Я очень рад, что Украина первой среди европейских стран подписала меморандум о присоединении к глобальному реестру бенефициаров. Мы будем первой страной, которая имплементирует наши информационные ресурсы и наш реестр бизнеса к этому глобальному реестру", - отметил Министр юстиции Павел Петренко.

По его убеждению, создание такого реестра нанесет ощутимый удар по коррупции в мировом масштабе.

Заявление Нацбанка о значительном количестве кредитов, выданных "Приватбанку" связанным лицам, не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке.