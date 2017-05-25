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Украина полностью откажется от антрацита в 2019 году – министр энергетики

25 мая в 04:00

Антрацит заменят углем газовой группы.

уголь
Украина перейдет на уголь газовой группы
phb.cz /Depositphotos
Полностью отказаться от антрацита, который используют на ТЭС, Украина сможет в 2019 году.

"Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля. То есть, мы планируем, что в 2019 году будем полностью независимы от антрацитов. Разумеется, концепция направлена на собственную добычу газового угля", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании правительства 24 мая, пишет "Экономическая правда".

"Наша цель - увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период, а также решение экологических и социальных проблем. Сегодня все без исключения шахты убыточны", - добавил Насалик.

Он отметил, что в этом году Украина использует 7 млн тонн антрацитового угля - вместо 10,6 млн тонн в 2016 году.

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Ранее сообщалось, что из более 90 шахт на территории Украины, под контролем центральной власти осталось только 35 шахт, причем ни одна из них не добывает антрацитовый уголь.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России. Хотя такой вариант полностью не отрицается - закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

В 2016 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $ 1 млрд 467,091 млн. Основная доля импортированного угля была поставлена из РФ ($ 906, 298 млн).

По материалам: Экономическая правда
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Тэги уголь Украина шахта импорт энергетика Насалик
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