Украина полностью откажется от антрацита в 2019 году – министр энергетики

Антрацит заменят углем газовой группы.

Украина перейдет на уголь газовой группы phb.cz /Depositphotos

Полностью отказаться от антрацита , который используют на ТЭС, Украина сможет в 2019 году.

"Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля. То есть, мы планируем, что в 2019 году будем полностью независимы от антрацитов. Разумеется, концепция направлена на собственную добычу газового угля", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании правительства 24 мая, пишет "Экономическая правда".

"Наша цель - увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период, а также решение экологических и социальных проблем. Сегодня все без исключения шахты убыточны", - добавил Насалик.

Он отметил, что в этом году Украина использует 7 млн тонн антрацитового угля - вместо 10,6 млн тонн в 2016 году.

Ранее сообщалось, что из более 90 шахт на территории Украины, под контролем центральной власти осталось только 35 шахт, причем ни одна из них не добывает антрацитовый уголь.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России. Хотя такой вариант полностью не отрицается - закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

В 2016 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $ 1 млрд 467,091 млн. Основная доля импортированного угля была поставлена из РФ ($ 906, 298 млн).