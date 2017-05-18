Украина подаст апелляцию на решение суда по "долгу Януковича" 10 июня - Данилюк

РФ через суд требует от Украины выплатить 3 млрд долларов по облигациям, размещенным в 2013 году.

Стало известно, когда Украина подаст апелляцию на решение лондонского суда относительно "долга Януковича" Коллаж ZN.UA

Украинская сторона подаст апелляцию напротив Украины относительно еврооблигаций на сумму в три миллиарда долларов 10 июня, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщают "Українські новини", об этом глава Минфина сообщил в кулуарах конференции Free Market Road Show Kyiv 2017.

Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по евробондам на 3 млрд долларов. Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

В начале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году, а в июле потребовала вынесения решения по спору в ускоренном порядке.

Позиция, которую занял украинский Минфин, - судиться и проиграть, на данный момент наиболее выгодная для страны с экономической точки зрения. И единственный, кто сможет заставить Украину выплатить три миллиарда долларов, - это МВФ. Однако в сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на три миллиарда долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".