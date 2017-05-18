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Украина подаст апелляцию на решение суда по "долгу Януковича" 10 июня - Данилюк

18 мая в 18:57

РФ через суд требует от Украины выплатить 3 млрд долларов по облигациям, размещенным в 2013 году.

кредит России
Стало известно, когда Украина подаст апелляцию на решение лондонского суда относительно "долга Януковича"
Коллаж ZN.UA
Украинская сторона подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ против Украины относительно еврооблигаций на сумму в три миллиарда долларов 10 июня, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщают "Українські новини", об этом глава Минфина сообщил в кулуарах конференции  Free Market Road Show Kyiv 2017.

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Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по евробондам на 3 млрд долларов. Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

В начале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году, а в июле потребовала вынесения решения по спору в ускоренном порядке.

Позиция, которую занял украинский Минфин, - судиться и проиграть, на данный момент наиболее выгодная для страны с экономической точки зрения. И единственный, кто сможет заставить Украину выплатить три миллиарда долларов, - это МВФ. Однако в сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на три миллиарда долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Экономическая правда
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Тэги Украина Россия апелляция
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