Трипольская ТЭС запустила энергоблок для избежания снижения напряжения в энергосистеме страны

Энергоблок №3 Трипольской ТЭС был запущен 1 июня.
"По команде диспетчерской службы Центральной электроэнергетической системы НЭК "Укрэнерго", с целью обеспечения режима работы Киевского энергетического узла аварийно на Трипольской ТЭС 1 июня 2017 г. в 4.37 ч был включен в сеть ОЭС Украины пылеугольный энергоблок станционный №3", - сказано в сообщении.
Отмечается, что включение энергоблока Трипольской ТЭС позволило обеспечить устойчивую работу энергосистемы, предотвратить снижение напряжения до критического значения и избежать аварийной ситуации в ОЭС Украины. На Трипольской ТЭС отметили, что данная процедура ("подъем теплоэлектростанции с нуля") - одна из самых сложных операций, которые выполняются на тепловых электростанциях.
Напомним, в Украине с начала апреля остановили работу четыре ТЭС.
Сообщалось, что в феврале тариф на электроэнергию для тепловой генерации вырос на 24%, до уровня 1,82 грн/кВт-ч по сравнению с 1,39 грн/кВт-ч на конец января.liga.net