Трипольская ТЭС запустила энергоблок для избежания снижения напряжения в энергосистеме страны

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Энергоблок №3 Трипольской ТЭС был запущен 1 июня.

Пылеугольный энергоблок Трипольской ТЭС включен в ОЭС centrenergo.com

Центрэнерго

Трипольская ТЭС, которая входит в состав ПАО "", 1 июня запустила энергоблок №3, дабы предотвратить аварийную ситуацию в объединенной, пишет liga.net со ссылкой на издание "Днепровский энергетик".

"По команде диспетчерской службы Центральной электроэнергетической системы НЭК "Укрэнерго", с целью обеспечения режима работы Киевского энергетического узла аварийно на Трипольской ТЭС 1 июня 2017 г. в 4.37 ч был включен в сеть ОЭС Украины пылеугольный энергоблок станционный №3", - сказано в сообщении.

Отмечается, что включение энергоблока Трипольской ТЭС позволило обеспечить устойчивую работу энергосистемы, предотвратить снижение напряжения до критического значения и избежать аварийной ситуации в ОЭС Украины. На Трипольской ТЭС отметили, что данная процедура ("подъем теплоэлектростанции с нуля") - одна из самых сложных операций, которые выполняются на тепловых электростанциях.

Напомним, в Украине с начала апреля остановили работу четыре ТЭС.

Сообщалось, что в феврале тариф на электроэнергию для тепловой генерации вырос на 24%, до уровня 1,82 грн/кВт-ч по сравнению с 1,39 грн/кВт-ч на конец января.