Суд остановил взыскание долга с ОПЗ в пользу Ostchem Фирташа

Высший спецсуд принял к производству кассационную жалобу ФГИУ по делу долга ОПЗ компании Ostchem.

Суд принял кассацию ФГИУ по делу долга ОПЗ компании Ostchem timer.od.ua

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановлением от 17 мая 2017 г. принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу долгаперед компанией Ostchem, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что Высший специализированный суд также своим решением приостановил исполнение решения Южного городского суда Одесской области от 6 марта 2017 г. по делу о взыскании с ОПЗ в пользу компании Остхем Холдинг Лимитед 5,24 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн неоспоримой начисленной пени.

Напомним, 13 мая ФГИУ подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $ 193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

11 мая апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража относительно долга $ 193 млн ОПЗ перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа. При этом пемьер Владимир Гройсман уточнил, что речь идет о долге почти в $ 300 млн.

Сообщалось, что долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года и сформировался в сентябре-декабре 2013 года. Поскольку в это время "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с $ 430 до 265 за тыс кубометров. Однако компания Фирташа продолжала продавать газ ОПЗ по $ 430.

Ранее Южненский городской суд Одесской области своим решением обязал ОПЗ выплатить компании Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.

Суд узаконил мировое соглашение, согласно которому ОПЗ должен был вернуть компании Фирташа долг в размере 345 млн грн до конца мая 2016 года.