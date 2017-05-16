ФГИУ обжаловал решение суда о выплате ОПЗ $ 193 млн предприятию Фирташа

Фонд госимущества просит передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ФГИУ хочет продолжить судебное разбирательство по долгу ОПЗ timer.od.ua Фонд государственного имущества Украины 13 мая подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $ 193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд просит суд принять его кассационную жалобу к производству и отменить постановления Южного городского суда и Апелляционного суда Одесской области по долгу ОПЗ, а также передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража относительно долга $ 193 млн ОПЗ перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа. При этом пемьер Владимир Гройсман уточнил, что речь идет о долге почти в $ 300 млн.

Сообщалось, что долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года и сформировался в сентябре-декабре 2013 года. Поскольку в это время "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с $ 430 до 265 за тыс кубометров. Однако компания Фирташа продолжала продавать газ ОПЗ по $ 430.

Ранее Южненский городской суд Одесской области своим решением обязал ОПЗ выплатить компании Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.

Суд узаконил мировое соглашение, согласно которому ОПЗ должен был вернуть компании Фирташа долг в размере 345 млн грн до конца мая 2016 года.