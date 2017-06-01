Суд наложил арест на захваченные Россией судна "Черноморнефтегаза"

В Интерпол передана информация о внесении судов в базу розыска.

В базе Интерпола судна и буровые установки "Черноморнафтогаза" naftogaz.com

Приморский районный суд Одессы наложил арест на 27 судов и 33 нежилыхзахваченные Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Ранее арест был наложен также на четыре самоподъемные буровые установки "Черноморнефтегаза", захваченные РФ.

"Сейчас в украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базу данных розыска", - добавляют в прокуратуре АРК.

Сообщалось, что мораторий на банкротство государственного "Черноморнефтегазу" до 1 января 2019 года поможет компании вернуть контроль над частью утраченных активов.

Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось.

Подробнее о сложностях, возникших при попытке РФ интегрировать захваченный Крымский полуостров, читайте в статье Валентины Самар "Тяжелая ноша "крымнаша" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".