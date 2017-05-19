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"Черноморнефтегаз" сможет вернуть контроль над частью активов - "Нафтогаз"

19 мая в 12:46

Компания также сможет получить разрешения на разработку новых месторождений.

Черноморнефтегаз
«Черноморнефтегаз» дали шанс
ТАСС
Мораторий на банкротство государственного "Черноморнефтегазу" до 1 января 2019 года поможет компании вернуть контроль над частью утраченных активов, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Мораторий на выплату кредиторской задолженности поможет "Черноморнефтегазу" вернуть контроль хотя бы над частью утраченных активов, установить контроль над судном, которое находится в Мексике, а также самостоятельно эксплуатировать Стрелковое газовое месторождение после расторжения договора о совместной деятельности с "Пластом", который пока является оператором СД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания сможет получить разрешения на разработку новых месторождений или быть подрядчиком по выполнению работ по освоению месторождений, разрешения на которые принадлежат "Нафтогазу".

"После стабилизации финансового положения у компании появится возможность реструктуризировать задолженность и начать расчеты с кредиторами", - добавили в "Нафтогазе".

По данным НАК, на сегодня к "Черноморнефтегазу" предъявлены требования от кредиторов на более чем 500 млн грн. Открыто 50 исполнительных производств, где компания выступает должником на общую сумму около 240 млн грн и наложены аресты на средства и имущество компании. Банковские счета арестованы кредиторами.

Сообщается, что около 95% задолженности "Черноморнефтегаза" приходится на "Нафтогаз". В свое время НАК дал беспроцентный заем на приобретение буровых и плавсредств. Но обанкротить компанию пытаются владельцы 5% других долгов, уточнили в "Нафтогазе".

В компании заявляют, что сохранение "Черноморнефтегаза" важно, потому что он выступает соистцом с "Нафтогазом" в арбитражном производстве против Российской Федерации об утрате активов в Крыму.

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Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA сообщала, что проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.

Подробнее о сложностях, возникших при попытке РФ интегрировать захваченный Крымский полуостров, читайте в статье Валентины Самар "Тяжелая ноша "крымнаша" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нафтогаз месторождение активы Черноморнефтегаз
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