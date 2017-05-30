СБУ принуждает "Укртрансгаз" выполнить невыгодные контракты

СБУ подключило к процессу Минэкономики и Минэнергетики.

Интересы у СБУ достаточно широкие Служба безопасности Украины заявляет о необходимости завершения процессов закупки товарно-материальных ценностей, запущенных ПАО "Укртрансгаз" в прошлые годы. Это следует из обращения главы СБУ Василия Грицака к премьер-министру Владимиру Гройсману, которым располагает "Экономическая правда".

"Для обеспечения надежности, эффективности и безопасности газотранспортной системы, "Укртрансгаз" нуждается в постоянной модернизации существующих мощностей, что предусмотрено утвержденными планами-графиками на 2016-2017 гг. В тоже время, в следствии промедления с принятием управленческих решений новоназначенным руководством "Укртрансгаза" полностью приостановлено финансирование необходимых производственных программ, и подписание договоров с победителями тендерных процедур на закупку технологического оборудования", - говорится в письме СБУ.

"Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным поручить Минэкономики и Минэнергетики предпринять неотложные меры по недопущению нарушения стойкости и безопасному функционированию ГТС", - говорится в документе.

Напомним, по словам глава СБУ Василия Грицак, в российских социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" работали несколько сотен групп антиукраинской направленности.