"Яндекс" опроверг обвинения СБУ о передаче информации ФСБ

Украинское подразделение не имело доступа к персональным данным пользователей.

"Яндекс" якобы не имеет доступа к данным пользователей Яндекс.Пробки "Яндекс" отрицает передачу персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, говорится в сообщении компании.

"Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, для того, чтобы раскрыть те или иные данные о пользователях правоохранительным органам, разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.

"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", — заверили в компании.

В настоящее время компания проводит консультации с юристами для того, чтобы обеспечить работу сервера и безопасность своих сотрудников.