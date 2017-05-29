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"Яндекс" опроверг обвинения СБУ о передаче информации ФСБ

29 мая в 23:51

Украинское подразделение не имело доступа к персональным данным пользователей.

Яндекс
"Яндекс" якобы не имеет доступа к данным пользователей
Яндекс.Пробки
"Яндекс" отрицает передачу персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, говорится в сообщении компании. 
 
"Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны", — говорится в сообщении.
 
Как уточнили в компании, для того, чтобы раскрыть те или иные данные о пользователях правоохранительным органам, разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.
 
"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", — заверили в компании.
 
В настоящее время компания проводит консультации с юристами для того, чтобы обеспечить работу сервера и безопасность своих сотрудников. 
 
 
Сотрудники СБУ во время обысков в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан.
По материалам: РБК
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