"Яндекс" опроверг обвинения СБУ о передаче информации ФСБ

Украинское подразделение не имело доступа к персональным данным пользователей.
"Яндекс" якобы не имеет доступа к данным пользователей
Яндекс.Пробки
"Яндекс" отрицает передачу
персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, говорится в сообщении компании.
"Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны", — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, для того, чтобы раскрыть те или иные данные о пользователях правоохранительным органам, разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.
"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", — заверили в компании.
В настоящее время компания проводит консультации с юристами для того, чтобы обеспечить работу сервера и безопасность своих сотрудников.
Сотрудники СБУ во время обысков в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан.
По материалам:
РБК