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Россия увеличила вложения в облигации США

17 мая в 10:15

Лидерами по вкладам в ценные бумаги США остаются Япония и Китай.

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В марте Россия существенно нарастила вложения в ценные бумаги США
Feverpitch / Depositphotos
За март 2017 года Россия увеличила вложения в гособлигации США на $ 13,5 млрд, обойдя по объему инвестиций Германию, со ссылкой на министерство финансов США, пишет DW.com.

Сообщается, что общий объем вложений России в гособлигации США достиг $ 99,8 млрд.

Данные по России за март резко контрастируют с данными за предыдущие месяцы. Так, в декабре, январе и феврале российские инвестиции увеличивались всего по $ 100 млн в месяц. 

При этом с июля по ноябрь 2016 года вложения России в американские ценные бумаги, наоборот, сокращались: в июле их объем сократился на 2,7 млрд, в августе - на $ 700 млн, в сентябре - на  $ 11 млрд, а в октябре - на  $ 1,9 млрд, снизившись до общей суммы в $ 74,6 млрд. 

По объему инвестиций в гособлигации США Россия в марте 2017 года опередила Германию на  $ 22,7 млрд. 

Лидирующие позиции по вложениям в американские ценные бумаги занимает Япония ($1118,5 млрд) и Китай - ($ 1087,6 млрд). Первую тройку замыкает Ирландия с инвестициями в объеме $315,1 млрд.

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Размер китайских инвестиций в Украине составил более $ 7 млрд, средства вложены в облигации. 

По материалам: dw.com
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Тэги Россия США гособлигации американец
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