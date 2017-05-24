Россия отменила эмбарго на украинскую соль

С 20 мая соль из Украины не входит в перечень запрещенных товаров.

В России разрешили украинскую соль Новости Донбасса

Согласно постановлению российского №604 от 20 мая 2017 года в России с 20 мая снят запрет на импорт украинской соли.

Отмена эмбарго распространяется как на столовую и денатурированную соль, так и на чистый хлорид натрия и продукцию, полученную из морской воды.

Напомним, что запрет на импорт соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года. Хотя в 2014 году "Артемсоль" являлась одним из главных поставщиков соли в РФ. Пищевую соль "Артемсоли" перестали завозить в РФ в начале 2015 года. Затем в мае 2016 года данный запрет был снят. Однако с 1 ноября 2016 года Россия внесла украинскую соль в перечень запрещенных товаров.

Вступило в силу постановление Кабмина о порядке выдачи разрешения на импорт российских книг.