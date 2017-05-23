Вступило в силу постановление Кабмина о порядке выдачи разрешения на импорт российских книг

Экспертная комиссия Госкомтелерадио уже получила более 100 пакетов документов от потенциальных импортеров печатной продукции.

Российской печатной пропаганде станет труднее попасть в Украину nn.by

"Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины" вступило в силу во вторник, 23 мая.

Постановление регламентирует порядок выдачи, отказа в выдаче или аннулирования разрешения на ввоз издательской литературы из России, выдаваемое Госкомтелерадио.

Согласно документу, чтобы получить разрешение на ввоз издательской продукции из России и с оккупированной территории Украины, субъект хозяйствования должен подать в письменной или бумажной форме:

- заявление;

- один экземпляр оригинала ввозимого издания или его электронный аналог в формате PDF;

- оригинал или нотариально засвидетельствованную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем прав на издание;

- рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристике содержания издания.

В случае выявления Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции критериям оценки литературы, которая разрешена к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Именно ее решение является основанием для предоставления разрешения или отказа на ввоз. Другой причиной отказа может стать предоставление субъектом хозяйствования пакета документов не в полном объеме либо выявление в них недостоверных сведений.

По состоянию на 23 мая Госкомтелерадио уже получило более ста пакетов документов от субъектов хозяйствования.

Напомним, что 1 января 2017 года вступили в силу изменения в законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Согласно закону, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию:

- направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти;

- пропагандирует войну, совершения террористических актов;

- пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику;

- разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду;

- посягает на права и свободы человека;

- пропагандирует государство-агрессора, в частности ее органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, которые публично поддерживают оккупацию территории Украины;

- использует шаржирования государственных символов Украины (Государственного герба, Государственного флага, Государственного гимна) в любом виде;

Не требует получения разрешения на ввоз издательская продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более десяти экземпляров.