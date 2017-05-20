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Россия обратилась в ВТО с жалобой на Украину

20 мая в 19:59

Москва считает, что Киев "игнорирует правила международной торговли".  

Всемирная торговая организация (ВТО).jpg
На Украину пожаловались в ВТО
diamatik.org
Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу торговых ограничений Украины, соответствующий запрос был направлен в орган по разрешению споров ВТО, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. 
 
Министр заявил, что Украина "системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли". 
 
Причиной претензий стали запреты на ввоз продуктов и особые требования к российским компаниям в Украине.
 
20 мая Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела пошлины на российский шоколад. Санкции будут действовать пять лет.
 
 
Министерство экономического развития и торговли ожидает первых решений Всемирной торговой организации в торговых спорах Украины с Россией во втором полугодии 2017-го. Об этом заявила замминистра экономики-торговый представитель Украины Наталья Микольская,
По материалам: Радио Свобода
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