Россия обратилась в ВТО с жалобой на Украину

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Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Москва считает, что Киев "игнорирует правила международной торговли".

На Украину пожаловались в ВТО diamatik.org Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу торговых ограничений Украины, соответствующий запрос был направлен в орган по разрешению споров ВТО, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр заявил, что Украина "системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли".

Причиной претензий стали запреты на ввоз продуктов и особые требования к российским компаниям в Украине.

20 мая Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела пошлины на российский шоколад. Санкции будут действовать пять лет.