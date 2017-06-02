Россия может продать "Газпром" и "Роснефть"

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Первый вице-премьер РФ считает, что никакого запрета на приватизацию нет.

"Газпром" и "Роснефть" могут приватизировать, заявил Шувалов rosneft.ru

Российские "Газпром и "Роснефть" могут быть приватизированы в течение 7-10 лет, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Конечно, могут. И никакого запрета никогда", - заявил он, отвечая на вопрос верно ли, что "Газпром" и "Роснефть" в течение 7-10 лет могут быть приватизированы.

"Я считаю, это логично и важно, только надо приватизировать с умом", - добавил он.

Ранее уже Россия продала часть своей "Роснефти"(19,5%) иностранцам. Покупателем выступил консорциум, состоящий из двух компаний - Glencore (Щвейцария) и "Катарского суверенного фонда" (Катар).

Акции российского газового монополиста ОАО "Газпром" на Московской бирже снизились примерно на 2% - с 122 рублей до 119,5 рублей за акцию - после получения украинским "Нафтогазом" решения Стокгольмского арбитража.

Капитализация "Газпрома" снизилась 1 млрд долларов – с 50,95 мрлд долларов до 49,5 млрд долларов.