Россия хочет продлить "Турецкий поток" к Болгарии и Греции - Wyborcza

Медведев надеется, что дополнительная нить ГТС откроет новый путь в Европу для российского газа в обход Украины.

Россия хочет поставлять газ в Европу в обход Украины через Турцию.

Во время визита в Стамбул премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил, что в марте "Газпром" начал прокладывать первую из двух нитей, который должен доставлять российский газ в Турцию по дну Черного моря.

Через каждую из линий российский энергетический гигант сможет ежегодно поставлять около 16 миллиардов кубометров газа и отказаться от транзита через Украину, пишет сегодня Gazeta Wyborcza.

"Мы планируем построить две нитки газопровода. Первая из них ориентирована полностью на рынок Турции, а вторая - для поставок в страны Европы. В рамках переговоров с разными странами мы сейчас решаем, где лучше установить выход в Европу. Разговор продолжается с многими европейскими странами, в частности с Грецией и Болгарией", - сказал Медведев.

Такие планы, однако, требуют продолжения "Турецкого потока" наземной частью на турецкой территории.

В прошлом году "Газпром" подписал договор о поставках российского газа при посредничестве Греции в Италию. Но Москва также заинтересована и в поставках на Балканы, а проще всего ей это сделать через Болгарию. В выходные в кулуарах китайского форума "Шовкогово пути" президент России Владимир Путин сказал о строительстве газопровода между Болгарией и Сербией. Последняя остается главным российским союзником на Балканском полуострове и планирует увеличить закупку российского газа с 2 миллиардов до 6-8 миллиардов кубометров в год.

В свою очередь, российский министр энергетики Александр Новак опроверг слова Медведева и уточнил, что официальные разговоры Россия ни с кем не ведет, происходят только неофициальные обсуждения. К тому же, по его словам, требуется согласие Турции для того, чтобы продлить "Турецкий поток" второй нитью.

Напомним, что в феврале президент Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ и Турции о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Ранее экс-посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский в статье для ZN.UA писал, что соглашение о создании газопровода "Турецкий поток", достигнутое между Турцией и РФ, не гарантирует скорого начала строительных работ, а тем более – его запуска к концу 2019 года, на который рассчитывают в "Газпроме".