Посещаемость "Вконтакте" за 5 дней после блокировки в Украине упала на 3 млн визитов

Статистика учитывает посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN-сервисы.

Посещаемость Вконтакте после блокировки в Украине серьезно упала

Посещаемость российской социальной сети "ВКонтакте" за пять дней послев Украине российских интернет-ресурсов упала на 3 млн визитов, а посещаемость российского портала yandex.ua снизилась примерно на 2 млн визитов из 6 млн.

Как сообщает "Экономическая правда", об этом свидетельствуют статистические данные компании SimilarWeb. Предоставленная статистика включает не уникальные визиты с десктопов.

Согласно данным на 20 мая 2017 года, посещаемость соцсети "Вконтакте" за 5 дней после решения о блокировании доступа к ней упала на 3,35 млн визитов. До введения санкций ежедневная посещаемость соцсети в Украине составляла в среднем 10,1 млн визитов. 20 мая украинские интернет-пользователи посетили "Вконтакте" лишь 6,75 млн раз.

Экономическая правда

Еще одна заблокированная в Украине российская соцсеть – "Одноклассники", потеряла, в среднем, 1, 67 млн визитов из 4,64 млн.

Посещаемость интернет-портала попавшей под санкции российской компании "Яндекс" снизилась приблизительно на 2 млн визитов из 6 млн. Посещаемость российского портала mail.ru упала на 1,22 млн визитов из общего среднего количества в 4,62 млн.

Экономическая правда

Как отметил аналитик отдела маркетинга SimilarWeb Павел Тучинский, представленные данные в подавляющем большинстве случаев учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN-сервисы.

"Если пользователь изначально зашел в интернет не через VPN, что, как правило и происходит, мы увидим страну-оригинал", – отметил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассников". Запрет будет действовать в течение трех лет.