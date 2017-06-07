Польша открывает "северные ворота" для сжиженного газа из США

Польская сторона ожидает от Украины реальных действий по созданию регионального европейского газового хаба.

Польша делает успехи в энергонезависимости gazprom.ru

7 июня польский терминал приема сжиженного газа (LNG-терминал) Свиноуйсьце примет первый танкер со сжиженным газом из США, сообщил вчера, 6 июня, ZN.UA заместитель министра энергетики Польши Михал Куртика в ходе Второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве.

Тем самым Польша открывает "северные ворота" для поставок сжиженного газа через LNG-терминал на северо-западном побережье страны, максимально задействовав при этом существующую трубопроводную инфраструктуру и интерконнекторы (соединительные газопроводы с соседними странами и их газотранспортными компаниями).

Замминистра отметил, что Польша приветствует участие Украины в создании регионального европейского газового хаба.

По мнению зампредседателя правления PGNiG Мацея Возняка, многое в этом вопросе зависит от украинской стороны.

"Польша заинтересована в создании интерконнектора с Украиной. Мы несколько лет ведем об этом переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" и оператором ГТС "Укртрансгазом". С нашей стороны необходимо немного — достроить около 1,5 км трубопровода, и мы готовы это сделать, как только украинская сторона определится со строительством на своей стороне 110 км трубопровода", — сказал он в интервью ZN.UA.

LNG-терминал Свиноуйсьце начал работу в июне 2016 г., его мощность — 5 млрд кубометров газа. Для Польши и оператора ГТС — компании Gaz-System это стало началом диверсификации направлений поставок и источников газа. Польша намерена увеличить мощности LNG-терминала на 2,5 млрд кубометров газа. В 2016 г. импорт сжиженного газа составил около 1 млрд кубометров, за первые пять месяцев 2017-го — 0,62 млрд.

Польша располагает мощностями хранения природного газа 3,2 млрд кубометров. Добыча газа, в основном PGNiG, составляет 4,2 млрд кубометров газа в год (результат 2016 г.). Импорт составляет 11,1 млрд кубометров. Годовой объем потребления газа в Польше – 15,3 млрд кубометров газа.

Для сравнения, в Украине в 2016 году объем потребления составил 33,2 кубометров газа, в том числе импорт - 10,1 млрд кубометров, добыча газа в Украине - 21,1 млрд кубометром. На континентальной территории расположено 12 подземных хранилищ газа, общая мощность которых позволяет хранить 31 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что еще один международный газовый трейдер пришел в Украину. Международный трейдер DufEnergy, зарегистрированный в Швейцарии, учредил в Украине дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами - DufEnergy Ukraine

Подробнее о создании регионального газового хаба читайте в ближайших материалах в выпусках ZN.UA.