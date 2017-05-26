Еще один международный газовый трейдер пришел в Украину

В перечне видов деятельности украиснкой "дочки" DufEnergy торговля газом, электроэнергией, металлами, рудами и промышленной химией.
Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург).
Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, украинская дочка среди видов деятельности заявила производство и торговлю электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.
Напомним, в своей статье для ZN.UA Сергей Корсунский написал, что "газовая" война, развязанная Россией против Украины зимой 2005-2006 годов, подходит к концу.
OilNews