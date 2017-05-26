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Еще один международный газовый трейдер пришел в Украину

26 мая в 15:39

В перечне видов деятельности украиснкой "дочки" DufEnergy торговля газом, электроэнергией, металлами, рудами и промышленной химией.

вто мировая торговля
Международные газотрейдеры готовы работать на украинском рынке
gcstudent.org
Международный трейдер DufEnergy, зарегистрированный в Швейцарии, учредил в Украине дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами - DufEnergy Ukraine, сообщает OilNews.

Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург).

Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, украинская дочка среди видов деятельности заявила производство и торговлю электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.

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Напомним, в своей статье для ZN.UA Сергей Корсунский написал, что "газовая" война, развязанная Россией против Украины зимой 2005-2006 годов, подходит к концу.

 

По материалам: OilNews
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Тэги газ дочка трейдер Швейцария
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