Партнера банка "Михайловский" исключили из реестра финучреждений

Компания не предоставила в Нацкомфинуслуг годовую финотчетность.

КИЦ уже не имеет право оказывать финуслуги Wikimapia.org Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг исключила компанию "Кредитно-инвестиционный центр" из реестра финучреждений, пишет finclub.

Сообщается, что компания не предоставила в Нацкомфинуслуг годовую финансовую отчетность и отчетные данные за 2016 год в бумажной и электронной форме, что свидетельствует о нарушении требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.

"Исключить ООО Кредитно-инвестиционный центр из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировать свидетельство о регистрации финансового учреждения", - говорится в сообщении регулятора.

"Кредитно-расчетный центр" являлся партнером банка "Михайловский". Фонд гарантирования заявлял, что физические лица в помещениях банка "Михайловского" вносили деньги в пользу ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ) по договорам финансового займа. И делали это в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года.

Напомним, что Окружной административный суд Киева 15 мая приостановил решение Нацбанка о неплатежеспособности банка "Михайловского", решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка.

Ранее Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.

В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.

Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.