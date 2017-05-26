Суд приостановил ликвидацию банка "Михайловский"

Нацбанк готовит апелляцию.
Суд обязал ООО "Инвестиционно-расчетный центр" до 5 июня 2017 предоставить суду финансовую отчетность.
Нацбанк готовит апелляцию. "Национальный банк не соглашается с решением Окружного административного суда города Киева, который 15 мая 2017 года вынес постановление, частично удовлетворив иск ООО "Экосипан" и отменив решение НБУ об отнесении банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных и ликвидации этого банка, а также оба решения ФГВФЛ", – сообщили изданию в НБУ.
Напомним, Днепровский районный суд арестовал выведенные из банка "Михайловский" накануне признания неплатежеспособным залоги по кредитам - земельные участки и недвижимость в Киевской области.
В конце января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о заключении бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко под стражу.
Также сообщалось, что независимые оценщики оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн грн, что в 36 меньше указанных "на бумаге" 5,1 млрд грн.FinClub