Облгазы будут платить за газораспределительные сети - Гройсман

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Кабмин разрабатывает законопроект, которым будет введена плату за пользование сетями.

Облгазы обяжут платить за газораспределительные сети Правительственный портал Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин совместно с народными депутатами разрабатывает законопроект, который предусматривает введение платы за пользование газораспределительными сетями.

"Изменение в закон позволит запретить бесплатное использование сетей, сейчас рабочая группа с депутатами работает над этим. Необходима поддержка закона, чтобы это проголосовать", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что пользование сетями должно происходить на платной основе, что компании должны инвестировать в безопасность сетей, но это не должно привести к увеличению платы за газ.

Ранее сообщалось, что Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами (облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры.