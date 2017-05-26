Облгазы будут платить за газораспределительные сети - Гройсман

Кабмин разрабатывает законопроект, которым будет введена плату за пользование сетями.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин совместно с народными депутатами разрабатывает законопроект, который предусматривает введение платы за пользование газораспределительными сетями.
"Изменение в закон позволит запретить бесплатное использование сетей, сейчас рабочая группа с депутатами работает над этим. Необходима поддержка закона, чтобы это проголосовать", - подчеркнул Гройсман.
Он добавил, что пользование сетями должно происходить на платной основе, что компании должны инвестировать в безопасность сетей, но это не должно привести к увеличению платы за газ.
Ранее сообщалось, что Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами (облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры.ZN.UA