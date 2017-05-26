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Облгазы будут платить за газораспределительные сети - Гройсман

26 мая в 16:26

Кабмин разрабатывает законопроект, которым будет введена плату за пользование сетями.

Владимир Гройсман в Раде
Облгазы обяжут платить за газораспределительные сети
Правительственный портал
 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин совместно с народными депутатами разрабатывает законопроект, который предусматривает введение платы за пользование газораспределительными сетями.

"Изменение в закон позволит запретить бесплатное использование сетей, сейчас рабочая группа с депутатами работает над этим. Необходима поддержка закона, чтобы это проголосовать", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что пользование сетями должно происходить на платной основе, что компании должны инвестировать в безопасность сетей, но это не должно привести к увеличению платы за газ.

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Ранее сообщалось, что Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами (облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги газ Кабмин облгазы закон депутат Гройсман
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