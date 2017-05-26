НБУ понизил официальный курс гривни до 26,27 грн/доллар

Доллар стал дороже на копейку.

Доллар немного вырос в цене Pixabay

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 26 мая, на уровне

грн/доллар, повысив его на одну копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,26 грн/доллар в четверг, 25 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,46 грн/евро (25 мая - 29,39 гривень), 10 рублей – 4,686 грн/рубль (25 мая - 4,667 гривни).

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.