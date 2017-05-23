Нацбанк выдал украинскому банку 500 млн грн рефинанса

НБУ не называет получателя средств.
Отмечается, что overnight 500 млн грн по ставке 15% годовых выдано одному банку.
Объем задолженности банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн, что на 1,2% ниже показателя прошлого месяца.
По мнению экспертов, возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ.
Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. Что вылилось в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию.
Українські новини