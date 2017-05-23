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Нацбанк выдал украинскому банку 500 млн грн рефинанса

23 мая в 16:12

НБУ не называет получателя средств.

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НБУ продолжает раздавать деньги банкам
Нацбанк Украины / Flickr
В понедельник, 22 мая, Национальный банк Украины предоставил банку кредит рефинансирования на общую сумму 500 млн грн., передают "Українські новини".

Отмечается, что overnight 500 млн грн по ставке 15% годовых выдано одному банку.

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Объем задолженности банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн, что на 1,2% ниже показателя прошлого месяца. 

По мнению экспертов, возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ.

Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. Что вылилось в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию.

 

 

По материалам: Українські новини
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Тэги Нацбанк кредит рефинансирование
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