НАБУ подозревает банк Фирташа в растрате 400 млн грн

Средства были потрачены на создание "дочки" ЗМТК.
Владельцем обанкротившегося банка "Надра" и комбината является бизнесмен Дмитрий Фирташ.
НАБУ установило, что служебные и должностные лица ЗТМК совместно с сотрудниками "Надра", "Синтез Ресурс", а также лицами, представившимися от имени Tolexis Trading Limited, потратили 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства комбината. Средства были получены от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Сообщается, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра".
Так, компания "Синтез Ресурс" получала от "Надра" кредиты для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Сообщалось, что Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету установить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа.
Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановлением от 17 мая 2017 г. принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу долга "Одесского припортового завода" перед компанией Ostchem, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.Интерфакс-Украина