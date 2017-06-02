НАБУ подозревает банк Фирташа в растрате 400 млн грн

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Средства были потрачены на создание "дочки" ЗМТК.

На нужды «Синтез Ресурс» израсходовано 400 млн грн банка «Надра» Андрей Товстыженко, ZN.UA

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗМТК), следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17.

Владельцем обанкротившегося банка "Надра" и комбината является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

НАБУ установило, что служебные и должностные лица ЗТМК совместно с сотрудниками "Надра", "Синтез Ресурс", а также лицами, представившимися от имени Tolexis Trading Limited, потратили 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства комбината. Средства были получены от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Сообщается, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра".

Так, компания "Синтез Ресурс" получала от "Надра" кредиты для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.

Сообщалось, что Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету установить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа.

Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановлением от 17 мая 2017 г. принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу долга "Одесского припортового завода" перед компанией Ostchem, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.