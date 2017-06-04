На единой фондовой бирже Украины должны котироваться минимум 50–100 эмитентов – экономист

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Украинский фондовый рынок должен стать более ликвидным и прозрачным.

На украинской фондовой бирже должны котироваться больше эмитентов Андрей Товстыженко, ZN.UA

На единой фондовой бирже Украины при поддержке маркет-мейкеров должны котироваться минимум 50–100 лучших (наиболее ликвидных) эмитентов. Об этом в своей статье дляпишет Евгений Редзюк.

"Как мне представляется, на единой (объединенной) фондовой бирже Украины при поддержке маркет-мейкеров должны котироваться минимум 50–100 лучших (наиболее ликвидных) эмитентов, которые четко и системно будут отчитываться, платить дивиденды. Ситуация, когда таким требованиям отвечают всего пять эмитентов, как это наблюдается на данный момент в Украине, абсурдна — даже в некоторых островных микространах Тихого океана их больше", - подчеркивает автор.

По его словам, такой подход при реформировании рынка ЦБ позволил бы создать более ликвидный и прозрачный фондовый рынок в Украине.

"Целевыми ориентирами для развития которого, если опираться на мировой опыт, должны были бы стать следующие показатели в среднем по странам мира: приведение номинальной капитализации рынка акций Украины до уровня 80% ВВП (сейчас около 5–20%), рыночной капитализации рынка ЦБ — до уровня 60% ВВП (сейчас около 10–20%), объемов сделок на организованных рынках — до уровня 30% ВВП (сейчас приблизительно 1–5%)", - говорится в статье.

Подробнее о проблемах рынка ценных бумаг Украины читайте в статье Евгения Редзюка "Рынок ценных бумаг Украины: приговоры антиреформ. Бессистемность и хаотичность "реформистских" инициатив не только сдерживают развитие рынка ЦБ, но и угрожают его существованию" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".