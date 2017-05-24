Теперь она называется ПрАО ВФ Украина.

Юридически МТС Украина уже не существует Андрей Товстыженко, ZN.UA ПрАО МТС Украина сменила название юридического лица на ПрАО ВФ Украина, об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Приватное акционерное общество ВФ Украина зарегистрировано по тому же адресу, что и ПрАО МТС - г. Киев, ул. Лейпцигская, 15.

В октябре 2015 г. компания МТС провела ребрендинг, начав оказывать услуги под глобальной торговой маркой Vodafone. Детальные условия контракта между Vodafone и МТС остаются конфиденциальными.